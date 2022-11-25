Зеленский высказался за «возвращение» Киеву Крыма невоенным путём

Киев, , 09:00 — REGNUM Глава киевского террористического режима В. Зеленский заявил о своей готовности решать судьбу российского полуострова Крым невоенным путём. Он сказал об этом 24 ноября в интервью газете Financial Times.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как признал глава режима Киева, в данный момент вопрос о судьбе Крыма стоит на уровне международной повестки дня.

«Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», — сказал Зеленский.

В то же время, он добавил, что считает бесполезным для всех «тратить своё время» в том случае, если решение по полуострову не предполагает его захват киевским режимом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что заявления киевской стороны о намерениях «вернуть» Крым звучат безрассудно и нагло.