Ульянов усомнился, что МАГАТЭ могло проверить все ядерные объекты на территории б. УССР

Москва, , 08:58 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способно выявить следы разработок «грязной бомбы», но на территории б. УССР сотни объектов с радиоактивными материалами и все их проверить невозможно, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

МАГАТЭ Iaea.org

«Да, МАГАТЭ — авторитетная организация, которая в принципе в состоянии выявить создание «грязной бомбы» при определенных обстоятельствах. Но на [территории б. УССР] сотни, если не тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, насколько обстоятельными, на его взгляд, были проверки, проведенные МАГАТЭ, и можно ли полагаться на их выводы.

Ульянов добавил, что инспекторы МАГАТЭ «на каждом из объектов работали не более восьми часов, может быть, даже меньше», поэтому «сложно предположить, что за это время они обошли каждый уголок на огромных предприятиях».