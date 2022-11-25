В письме, расшифрованном специалистами, король Карл V писал о заговоре против него

Париж, , 08:55 — REGNUM Письмо короля Испании Карла V, датированное 1547-м годом, удалось расшифровать криптографам во Франции. Об этом 24 ноября сообщил телеканал BFMTV.

Бернарт Орлей. Молодой Карл V. 1516

Зашифрованное письмо Карла V хранится в библиотеке города Нанси в Лотарингии. Над «взломом» шифра письма трудились четыре специалиста в области истории и информатики. Расшифровка письма заняла у исследователей почти шесть месяцев, так как в письме использовалось 120 различных символов. Ключевую роль в дешифровке послания сыграла историк-медиевист Камилла Десанкло, рассказавшая коллегам о ещё одном письме, в котором использовался такой же шифр.

В письме, которое было направлено Карлом V своему послу в Париже Жану де Сен-Мори, король Испании сообщил о своих опасениях, связанных с обострением отношений с Францией и ее королем Франциском I. Испанский монарх делился своей тревогой по поводу возможного покушения на него, которые якобы готовит Пьеро Строцци —флорентийский кондотьер (командир наёмников) на французской службе.

Исследователи отмечают, что опасения короля, вероятнее всего, были безосновательны, так как ни один известный документ того времени существование подобного заговора не подтверждает.