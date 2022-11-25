Москва, , 08:55 — REGNUM В московском аэропорту Чкаловский прилетел самолёт с освобождёнными из плена военными. Кадры встречи бойцов опубликовал 25 ноября телеканал RT.

Военнослужащих ожидают лечение и реабилитация. Среди освобождённых есть раненые, в плену им не оказывали медицинской помощи. Многие столкнулись с тяжёлыми условиями содержания.

«Только в Москву прилетели, даже из борта не вышли. Дали позвонить», — рассказал по телефону кому-то из родственников один из бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Киев провели обмен пленными по схеме «50 на 50».