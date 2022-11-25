Пекин, 25 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Китая было выявлено почти 33 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом с начала пандемии. Это 25 ноября следует из обнародованных данных Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в КНР было выявлено 32 943 новых заразившихся коронавирусом из которых 90,5% (29 840) — бессимптомные случаи, и 186 человек из этого числа прибыли в страну из-за рубежа. Ещё у 3103 пациентов проявились симптомы нового заболевания.

Отметим, накануне в Китае было выявлено 31 656 заразившихся коронавирусом, что также на тот момент было рекордным числом.