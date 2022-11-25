Песков: президент России пока не планирует встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации

Москва, , 08:50 — REGNUM У президента России Владимира Путина пока нет в планах провести отдельную встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации на территории. б. УССР. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

По словам Пескова, если решение о встрече с российскими военными будет принято главой государства, то об этом журналистов проинформируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент России Владимир Путин в Кремле встретится с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории б. УССР.

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