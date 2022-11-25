Повторные подземные толчки зафиксировали сейсмологи на Яве

Джакарта, , 08:49 — REGNUM Афтершоки магнитудой 4,1 потрясли Чианджур и прилегающие районы утром 25 ноября, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Согласно сообщению агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в 01:44 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на суше в 12 км к юго-западу от Чианджура, очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чианджуре. По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, число погибших в результате землетрясения достигло 272 человек. Кроме того, десятки тысяч жителей также были вынуждены бежать из поврежденных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате землетрясения в провинции Чианджур в Индонезии увеличилось до 272 человек.

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