В Конгрессе США обвинили Россию в попытках испытать решимость НАТО

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Свобода сегодня находится под угрозой, и ни одной свободолюбивой стране мира «нельзя расслабляться». Такое мнение высказала член Конгресса США от Демократической партии Марси Капур.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Она считает, что напоминаем об этом может случить специальная военная операция, которую Россия проводит на территории б. УССР.

»Россия испытывает решимость НАТО и нашего свободного мира», — цитирует RT политика.

Она также обвиняет Россию в агрессии, апеллируя к истории: ситуации с разделом территории Берлина на зоны оккупации после окончания Второй мировой войны. Тогда восточная зона досталась СССР, а три западные отошли США, Великобритании и Франции. При этом конгрессмен называет оккупацию восточной части Берлина советскими войсками, в отличие от аналогичных действий союзников, «агрессией».

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Капур считает, что теперь на территории б. УССРР Россия вновь эту историю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Конгресса США от Демократической партии Марси Каптур (штат Огайо) неоднократно позволяла себе выпады и резкие заявления в адрес России. Так, она призвала все страны прекратить импорт энергоресурсов из России, поставить Киеву необходимое ему вооружение и средства обороны, а также «закручивать санкционные гайки туже и туже».