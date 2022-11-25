Вашингтон, 25 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Свобода сегодня находится под угрозой, и ни одной свободолюбивой стране мира «нельзя расслабляться». Такое мнение высказала член Конгресса США от Демократической партии Марси Каптур.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Она считает, что напоминанием об этом может служить специальная военная операция, которую Россия проводит на территории б. УССР.

«Россия испытывает решимость НАТО и нашего свободного мира», — цитирует RT политика.

Каптур также обвиняет Россию в агрессии, апеллируя к истории: ситуации с разделом территории Берлина на зоны оккупации после окончания Второй мировой войны. Тогда восточная зона досталась СССР, а три западные отошли США, Великобритании и Франции. При этом конгрессмен называет оккупацию восточной части Берлина советскими войсками, в отличие от аналогичных действий союзников, «агрессией».

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Каптур считает, что теперь на территории б. УССР Россия вновь повторяет эту историю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Конгресса США от Демократической партии Марси Каптур (штат Огайо) неоднократно позволяла себе выпады и резкие заявления в адрес России. Так, она призвала все страны прекратить импорт энергоресурсов из России, поставить Киеву необходимое ему вооружение и средства обороны, а также «закручивать санкционные гайки туже и туже».