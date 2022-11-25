Определены основные параметры бюджета Владимирской области на 2023 год

Владимир, , 09:40 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Владимирской области 24 ноября приняли в первом чтении бюджет региона на 2023 год, а также — депутатские рекомендации к нему. Утверждение главного финансового документа находится в шаге от финишной прямой, сообщает пресс-служба Заксобрания Владимирской области.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев (фракция «Единая Россия»). Законодательное собрание Владимирской области

Объем расходов в бюджете составит 91,4 млрд руб., доходов — 83,9. Его дефицит обусловлен, прежде всего, новыми расходными обязательствами, которые область берет на себя в ближайшие годы — а это почти 10 млрд руб. Новые обязательства были одобрены депутатским корпусом по итогам нулевого чтения в сентябре 2022 года. В их числе — повышение заработной платы всем бюджетникам, индексация стипендий учащимся ссузов, строительство новой школы во Владимире и реализация различных инвестиционных проектов.

О других тенденциях и суммах расходных обязательств на данном этапе известно, что новый бюджет сохраняет социальную направленность — 67% всех расходов пойдут на жизненные нужды населения региона. Уже ясно, что это будет бюджет развития: все отрасли народного хозяйства Владимирской области получат даже больше средств, чем планировалось изначально. Уточняется также, что нынешняя сумма расходов, скорее всего, не окончательная — могут быть перераспределения, изменения статей расходов по ходу работы. К примеру, в 2021 году сумма расходов изначально планировалась в 87,9 млрд руб., а по итогу вышла в 102,9.

Одной из важнейших тенденций станет поддержка инвесторов: в сложных экономических условиях регионам приходится буквально сражаться за них. Поэтому инвестиционный налоговый вычет и прочие льготы помогут укрепить позиции Владимирской области.

Заметную сумму областной бюджет выделяет на поддержку муниципальных образований — 38% всех расходов. Социальные объекты и мероприятия, которые направлены на поддержку семьи и детства сведены в так называемый «детский бюджет» — суммы тоже внушительные, каждый третий рубль из расходов. Практически все расходы (92%) будут вестись в рамках госпрограмм, коих в области насчитывается на данный момент 35.

На здравоохранение в 2023 году заложено 32,7 млрд руб. (из 100 млрд — на трехлетку). Это реконструкция и капитальные ремонты больниц и ФАПов, закупка автотранспорта и оборудования, обеспечение льготников лекарствами и решение вопросов кадрового дефицита. Кроме того, впервые с 2023 г. начнется проведение скрининга новорожденных на 36 наследственных и врожденных заболеваний. Расходы составят 24,4 млн руб. ежегодно, что позволит обследовать более 10 тыс. детей.

Сфера образования и молодежной политики в следующем году получит 64,2 млрд руб. Половина суммы — расходы на предоставление муниципалитетам субвенций на школьное и дошкольное образование. С областной поддержкой более 65 тыс. ребят пойдут в 420 детских сада, и более 147 тыс. — в 363 муниципальных школы. Депутаты неоднократно выступали за то, чтобы областной центр выделял городам и районам деньги на подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году, а лагерей — к летнему сезону — на это тоже заложены деньги. Не останавливается работа и по подготовке новых учебных мест. Например, школ в Веризино, Покрове, Суздале и детсада в Доброграде.

Кроме того, Законодательное собрание утвердило депутатские рекомендации исполнительной власти региона, муниципалитетам, а также определило вопросы, которые стоит проработать совместно. В списке их несколько десятков, касаются самых разных тем. Муниципалитетам стоит основательнее следить за сбором налогов, в частности, транспортного, от которого зависит качество местных дорог. Администрации области рекомендуется рассмотреть возможность капитального ремонта владимирской больницы «Красный крест», выделить деньги на развитие кадетских классов и на обеспечение безопасности школ, в том числе, антитеррористическую.

«Есть несколько предложений о поддержке муниципалитетов — это стремление уже стало четкой тенденцией, за которую активно выступают депутаты ЗС из фракции «Единая Россия». Например, парламентарии предлагают увеличить софинансирование из областного бюджета расходов на местах, в частности, вопросов, возникающих по пожарной безопасности, и передачу в областную собственность муниципальных приютов для животных», — пояснили в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области.

Одну из ключевых рекомендаций — увеличение расходов на муниципальные дороги — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев (фракция «Единая Россия»):

«При формировании бюджета на 2021 год по инициативе фракции «Единая Россия» был проведен опрос общественного мнения по направлениям бюджетных трат. Подавляющее большинство граждан высказалось за качественное улучшение дорожного хозяйства в городах и районах области.

Тогда нами была выделена беспрецедентная денежная сумма, порядка 1,6 млрд руб., в следующем году, уже с приходом нового губернатора, тоже адекватная сумма. Сейчас заложено 1,2 млрд, но, я уверен, вместе с Александром Авдеевым мы сможем найти новые источники финансирования и добьемся выделения на муниципальные дороги суммы, не меньшей, чем в предыдущие два года».

Ко второму чтению, которое состоится в декабре 2022 года, все статьи проекта бюджета уже будут сформулированы и обоснованы окончательно: обозначатся все объекты и мероприятия, на которые регион закладывает деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный климат Владимирской области призвана улучшить еще одна особая экономическая зона. Речь идёт о ОЭЗ промышленно-производственного типа «Владимир» в Киржачском и Александровском муниципальных районах. По оценке губернатора Александра Авдеева, она способна привлечь в регион порядка 18,7 млрд инвестиций. Первая ОЭЗ «Доброград» открыта в регионе в конце 2020 года, её резидентами привлечено 77,1 млн рублей инвестиций.

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