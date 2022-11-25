Мелитополь, 25 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима стреляют из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из района плотной жилой застройки Запорожья. Об этом 25 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«[Киевские нацисты] примерно в 21:52 (по Москве) (24 ноября — прим. ред.) совершили обстрел освобождённой части Запорожской области из спального микрорайона Коммунарского района областного центра — парка им. Гагарина, применив американские РСЗО HIMARS», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов поблагодарил жителей Запорожья за предоставленную информацию о новом военном преступлении боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на части территории бывш. УССР объявили воздушную тревогу.