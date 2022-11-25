Армянск, Крым, 25 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в городе Армянске. Об этом 25 ноября сообщили власти города.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал глава местной администрации Василий Телиженко.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.