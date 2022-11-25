В крымском городе Армянске сработала система ПВО
Армянск, Крым, 25 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в городе Армянске. Об этом 25 ноября сообщили власти города.
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Запуск ракеты ПВО
«Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал глава местной администрации Василий Телиженко.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.