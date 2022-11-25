Сеул, 25 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 24 ноября в онлайн-режиме состоялось заседание совместного экономического комитета Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

С южнокорейской стороны во встрече принимали участие представители МИД, а с китайской — представители министерства коммерции.

В ходе встречи представители Южной Кореи призвали Пекин уделить внимание активизации обменов в сфере культурных контентов, в числе которых кино, сериалы, музыка и игры.

В южнокорейском МИД подчеркнули, что представители Китая положительно отнеслись к культурным обменам, которые способствуют взаимопониманию между двумя странами.

Отметим, что недавно после шестилетнего перерыва в Китае возобновили показ фильмов южнокорейского производства.

Заседания совместного экономического комитета Южной Кореи и Китая проводятся ежегодно с 1993 года.