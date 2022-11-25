Представители Южной Кореи и Китая обсудили сотрудничество в сфере культуры
Комитеты Южной Кореи и Китая обсудили активизацию культурных обменов в онлайн-режиме
Сеул, 25 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 24 ноября в онлайн-режиме состоялось заседание совместного экономического комитета Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
С южнокорейской стороны во встрече принимали участие представители МИД, а с китайской — представители министерства коммерции.
В ходе встречи представители Южной Кореи призвали Пекин уделить внимание активизации обменов в сфере культурных контентов, в числе которых кино, сериалы, музыка и игры.
В южнокорейском МИД подчеркнули, что представители Китая положительно отнеслись к культурным обменам, которые способствуют взаимопониманию между двумя странами.
Отметим, что недавно после шестилетнего перерыва в Китае возобновили показ фильмов южнокорейского производства.
Заседания совместного экономического комитета Южной Кореи и Китая проводятся ежегодно с 1993 года.