Японским войскам могут разрешить ракетные удары для защиты союзников

Токио, , 08:47 — REGNUM Японским войскам могут разрешить нанесение ракетных ударов по базам на территории потенциального противника в случае нападения на союзное государство. Такой вопрос прорабатывается в рамках подготовки к пересмотру основных документов в области безопасности, сообщает 25 ноября газета Sankei Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Для Вооружённых сил Японии ракетные удары санкционированы в случае, если противник ведёт прямую агрессию. По данным издания, в правительстве активно обсуждают вопрос о том, чтобы допустить такие удары в случае нападения на союзника при возникновении непосредственной угрозы существованию самой Японии.

Полноценный военный союзник у Токио один, это США. С Австралией оформляется подобная система оборонного сотрудничества.

Официальная рекомендация о подготовке потенциала, который позволит наносить удары по территории противника в случае кризисной ситуации, исходит от совета экспертов при премьер-министре Японии. На такую подготовку отводится пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии также рассматривают вопрос о разработке управляемых ракет с дальностью полета до 3 тыс. км, а также о поэтапном размещении такого вооружения на территории страны.

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