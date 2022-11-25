Киев, 25 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. На части территории бывш. УССР объявили воздушную тревогу. Об этом 25 ноября сообщили представители киевского режима.

Тревога

Согласно опубликованной минцифры онлайн-карте, утром 25 ноября сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за отсутствия энергоснабжения властям Одессы не удалось восстановить работу небольших котельных.