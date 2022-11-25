Киевский район Донецка был обстрелян со стороны боевиков ВСУ

Донецк, , 08:34 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 25 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ бы произведён в 08:16 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Германии не планируют передавать Киеву системы ПВО Patriot.