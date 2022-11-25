Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах на границе
В минобороны Армении сообщили о новых обстрелах на границе со стороны Азербайджана
Ереван,
25 ноября 2022, 08:45 — REGNUM Позиции воинских подразделений вооруженных сил (ВС) Армении, расположенные у восточной границы, около часа обстреливались со стороны Азербайджана. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба армянского минобороны.
Флаги Армении
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По данным ведомства, стрельба якобы велась из стрелкового оружия различного калибра. Отмечается, что инцидент обошёлся без потерь с армянской стороны.
«По состоянию нa 08:30 (07:30 мск) 25 ноября ситуация на передовой относительно стабильная», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в ноябре участились случаи, когда в минобороны Армении обвиняют азербайджанскую сторону в обстрелах. В минобороны Азербайджана не отрицают обвинений и заявляют, что принимали «адекватные меры» в ответ на обстрелы со стороны Армении и Нагорного Карабаха.
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История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.