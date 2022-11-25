Ереван, 25 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Позиции воинских подразделений вооруженных сил (ВС) Армении, расположенные у восточной границы, около часа обстреливались со стороны Азербайджана. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба армянского минобороны.

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По данным ведомства, стрельба якобы велась из стрелкового оружия различного калибра. Отмечается, что инцидент обошёлся без потерь с армянской стороны.

«По состоянию нa 08:30 (07:30 мск) 25 ноября ситуация на передовой относительно стабильная», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ноябре участились случаи, когда в минобороны Армении обвиняют азербайджанскую сторону в обстрелах. В минобороны Азербайджана не отрицают обвинений и заявляют, что принимали «адекватные меры» в ответ на обстрелы со стороны Армении и Нагорного Карабаха.