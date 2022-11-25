Херсон, 25 ноября 2022, 08:30 — REGNUM Глава Ставропольского края Владимир Владимиров совершил поездку в зону спецоперации. Он передал бойцам со Ставрополья очередную партию гуманитарного груза, собранного земляками, весточки из дома, пообщался с военными, выполняющими свой гражданский долг по защите Родины. О своей встрече с военнослужащими он рассказал 25 ноября в своем телеграм-канале.
Губернатор рассказал землякам, как помогают им жители Ставропольского края, где все «сплотились для поддержки своих бойцов». Он также успокоил их, чтобы не волновались за семьи, которые также находятся в зоне особого внимания.