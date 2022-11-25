Херсон, 25 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров совершил поездку в зону спецоперации. Он передал бойцам со Ставрополья очередную партию гуманитарного груза, собранного земляками, весточки из дома, пообщался с военными, выполняющими свой гражданский долг по защите Родины. О своей встрече с военнослужащими он рассказал 25 ноября в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Владимиров

«Сегодня был в Херсонской области, в расположении наших бойцов. Приехал к ним, чтобы руки пожать и сказать спасибо. Они доблестно выполняют свой воинский долг, справляются со сложными боевыми задачами, храбро бьются за правое дело, за нашу Родину. Рад, что довелось лично вручить им награды. Привез с собой тепловизоры, квадрокоптеры и многое другое, что пригодится нашим воинам на передовой, поможет в службе», — написал Владимиров.

Губернатор рассказал землякам, как помогают им жители Ставропольского края, где все «сплотились для поддержки своих бойцов». Он также успокоил их, чтобы не волновались за семьи, которые также находятся в зоне особого внимания.