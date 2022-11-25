Доха, , 08:29 — REGNUM Сборная Бразилии одержала победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Футбол. Бразилия (сс) stux

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон оформил дубль, забив два гола на 62-й и 73-й минутах.

Таким образом, сборная Бразилии набрала три очка в группе, команда Сербии очков не набрала. В группе G также выступают сборные Швейцарии и Камеруна, в первом матче швейцарцы победили со счётом 1:0.

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