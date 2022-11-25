Берлин, 25 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Власти Германии не планируют передавать Киеву системы ПВО Patriot, сообщает Der Spiegel.

Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что системы являются частью интегрированного планирования противовоздушной обороны НАТО, поэтому Германия их может поставить Варшаве, но не Киеву.

«Прежде чем использовать их за пределами территории альянса, нужны обсуждения в рамках НАТО», — сказала Ламбрехт.