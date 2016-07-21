Париж, 25 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Выступление в формате онлайн главы режима Киева В. Зеленского на заседании ООН вызвало 25 ноября жёсткую реакцию у читателей французской газеты Le Figarо.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Гражданская инфраструктура Донецка подвергается нападениям уже восемь лет, это преступление против чего?» — написал пользователь с ником Pampelonne.

«Этот сумасшедший Зеленский мне абсолютно ненавистен, и я знаю все больше и больше французов, которые придерживаются того же мнения. И не говорите нам, что Россия угрожает остальной Европе», — возмутился читатель Hijokemqihuguy.

«Бедные [жители территории б. УССР] плохо стартовали с этим клоуном!» — поддержал его ещё один пользователь.

«Кто ему (Зеленскому — Прим. ред.) скажет, что он не в супер-продукции Netflix и что он ведёт [киевский режим] к катастрофе? Либо он соглашается на раздел [территории б. УССР] сейчас, либо он приведет к исчезновению [независимого Киева]», — заключил читатель с ником al core.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Зеленский запросил срочное заседание Совбеза ООН после нанесения 23 ноября ударов по объектам на захваченной киевскими боевиками территории б. УССР, в результате чего во многих городах, и в том числе в Киеве, Одессе и Львове, полностью исчезло энергоснабжение.