«Коммерсант»: в России с начала 2022 года в пять раз вырос спрос на покупку автосервисов

Москва, , 08:26 — REGNUM В России с начала 2022 года у инвесторов вырос спрос на покупку мастерских по ремонту автомобилей и автомастерских, пишет 25 ноября «Коммерсант».

Наиболее высокие темпы в январе–октябре зафиксированы в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове, Красноярске (в 10 раз), Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза), Тюмени и Ижевске (в 9 раз) и Новосибирске (в 8,5 раза).

Автосервис Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В статье говорится, что это происходит на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые все чаще выбирают клиенты страховщиков. Официальные дилеры пока серьёзного оттока клиентов не наблюдают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в условиях санкций утвержден комплекс мер поддержки владельцев автосервисов и автодромов.

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