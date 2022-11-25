Президент Индонезии первым позвонил новому премьеру Малайзии, чтобы поздравить с назначением

Джакарта, , 08:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо стал первым лидером страны, поздравившим нового премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима после инаугурации, сообщает CNN Indonesia.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«От имени правительства и всего народа Индонезии я поздравляю вас с избранием вашего превосходительства 10-м премьер-министром Малайзии», — заявил Джоко Видодо.

Глава индонезийского государства сообщил, что Анвар Ибрагим был фигурой, широко известной и уважаемой индонезийским народом.

Анвар Ибрагим также надеется, что отношения между Индонезией и Малайзией могут быть укреплены во всех областях, начиная от торговли, инвестиций и заканчивая техническими вопросами, такими как рабочие-мигранты.

Как сообщало ИА REGNUM, малайзийский политик Анвар Ибрагим был назначен новым премьер-министром страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии выбрали нового премьер-министра