Джакарта, 25 ноября 2022, 08:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо стал первым лидером страны, поздравившим нового премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима после инаугурации, сообщает CNN Indonesia.
«От имени правительства и всего народа Индонезии я поздравляю вас с избранием вашего превосходительства 10-м премьер-министром Малайзии», — заявил Джоко Видодо.
Глава индонезийского государства сообщил, что Анвар Ибрагим был фигурой, широко известной и уважаемой индонезийским народом.
Анвар Ибрагим также надеется, что отношения между Индонезией и Малайзией могут быть укреплены во всех областях, начиная от торговли, инвестиций и заканчивая техническими вопросами, такими как рабочие-мигранты.
Как сообщало ИА REGNUM, малайзийский политик Анвар Ибрагим был назначен новым премьер-министром страны.
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