Главы МИД Южной Кореи и Туркмении обсудил пути развития двусторонних отношений

Сеул, , 08:26 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин провел 24 ноября телефонные переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений в связи с 30-летием установления дипломатических отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин mofat. go. kr

Сообщается, что стороны высоко оценили поступательное развитие отношений между странами в различных областях, включая политику, экономику и культуру, а также обменялись мнениями о дальнейшем углублении отношений дружбы и сотрудничества посредством активных обменов на высоком уровне.

Южная Корея и Туркмения установили дипломатические отношения в феврале 1992 года. В текущем году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.