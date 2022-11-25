Главы МИД Южной Кореи и Туркмении обсудили вопросы сотрудничества
Главы МИД Южной Кореи и Туркмении обсудил пути развития двусторонних отношений
Сеул, 25 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин провел 24 ноября телефонные переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений в связи с 30-летием установления дипломатических отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что стороны высоко оценили поступательное развитие отношений между странами в различных областях, включая политику, экономику и культуру, а также обменялись мнениями о дальнейшем углублении отношений дружбы и сотрудничества посредством активных обменов на высоком уровне.
Южная Корея и Туркмения установили дипломатические отношения в феврале 1992 года. В текущем году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.