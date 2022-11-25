В Чехии заявили о споре в ЕС по потолку цен на газ
Чешский министр Сикела заявил о споре в ЕС по вопросу потолка цен на газ
Прага,
25 ноября 2022, 08:23 — REGNUM Члены ЕС не могут прийти к общему мнению по поводу предела для цены газа в рамках нового механизма, предложенного Еврокомиссией, заявил глава министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела 24 ноября на пресс-конференции.
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По его словам, министры энергетики стран Евросоюза провели встречу по этому вопросу, и «дискуссия была достаточно бурной».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт не поддержит введение потолка цен на поставляемую по трубопроводам российскую нефть и на российский газ, поскольку такой шаг крайне не выгоден для венгерской экономики.
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История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.