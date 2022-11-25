Прага, 25 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Члены ЕС не могут прийти к общему мнению по поводу предела для цены газа в рамках нового механизма, предложенного Еврокомиссией, заявил глава министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела 24 ноября на пресс-конференции.

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По его словам, министры энергетики стран Евросоюза провели встречу по этому вопросу, и «дискуссия была достаточно бурной».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт не поддержит введение потолка цен на поставляемую по трубопроводам российскую нефть и на российский газ, поскольку такой шаг крайне невыгоден для венгерской экономики.

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