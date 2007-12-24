Вена, 25 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Примерно через месяц-полтора станет известно, работал ли киевский режим над созданием «грязной бомбы». Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Christian Fischer Ядерные отходы

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) взяли пробы на трёх объектах, расположенных на территории б. УССР, чтобы найти там возможные следы «грязной бомбы». Пробы окружающей среды, по словам дипломата, — важнейший инструмент в распоряжении агентства. Их передали в сертифицированные лаборатории.

«Результат будет известен, возможно, месяца через полтора. Всё будет зависеть от скорости работы каждой из лабораторий, которые действуют независимо», — сказал РИА Новости Ульянов.

Результаты проб, добавил он, могут появиться к концу декабря или началу января. Тогда можно будет с большей или меньшей уверенностью говорить о том, создавали ли на объектах киевского режима «грязную бомбу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предварительное изучение трёх ядерных объектов на территории б. УСС не выявило признаков подготовки «грязной бомбы».

Читайте также: Постпред РФ: сотрудники МАГАТЭ знают, кто обстреливает ЗАЭС