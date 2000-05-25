Доха, 25 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Португалия

На 65-й минуте матча нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти. На 73-й ганский форвард Андре Айю сравнял счёт.

После этого португальские футболисты забили два гола, отличились форварды Жоау Феликс и Рафаэл Леау. Сборная Ганы смогла отыграть один мяч благодаря усилиям нападающего Османа Букари.

Таким образом, сборная Португалии набрала три очка в группе, команда Ганы очков не набрала. В группе H также выступают сборные Южной Кореи и Уругвая, которые в первом матче сыграли вничью — 0:0.

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