Москва, 25 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с военкорами пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Пока в планах нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что также пока не планируется вручение журналисту Семёну Пегову ордена Мужества из рук президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин наградил военкора Семёна Пегова орденом Мужества.

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