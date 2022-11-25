Брюссель, 25 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Российский газ будет исключён из контрактов на совместные закупки ЕС. Такое решение на внеочередном заседании, состоявшемся 24 ноября, приняли министры энергетики стран Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Как следует из коммюнике Еврокомиссии по итогам встречи в Брюсселе, новые правила, прописанные в регламенте о совместных закупках газа, позволят государствам ― членам ЕС и энергетическим компаниям совместно закупать газ на мировых рынках.

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«Объединение спроса на уровне ЕС гарантирует, что страны Евросоюза будут иметь лучшие рычаги воздействия, когда дело доходит до покупки газа на мировых рынках, и что государства ― члены ЕС не будут конкурировать друг с другом в этом процессе», ― отмечается в документе.

При этом в регламенте особо уточняется, что российский газ будет исключен из совместных закупок стран Евросоюза. ЕК также подчёркивает, что страны обязаны «приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен перед встречей министров энергетики стран ЕС заявил, что совместные закупки ископаемого газа чрезвычайно важны для преодоления продолжающегося энергетического кризиса, который, по прогнозам, продлится как минимум до 2023 года.

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