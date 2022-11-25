Донецк, , 08:17 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки было ранено два человека. Об этом 25 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадаетс мск — прим. ред.) 24 ноября до 08:00 25 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 2 мирных жителя», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские каратели за сутки трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS.