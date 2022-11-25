Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам дня 24 ноября нефть марки Brent подорожала на 0,33%, до $85,05 за баррель. Падение цены приостановилось, заявил корреспондентуИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Бочки с нефтью Thomas Constant

Рынок находится под давлением из-за ситуации в Китае. Национальная комиссия здравоохранения Китая констатировала рекордное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом. За сутки коронавирусом заразились 32 943 человек.

Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США. Индекс доллара упал до 105,54 пунктов и держится вблизи трехмесячных минимумов.

Страны ЕС пока не могут договориться по потолку цен на российскую нефть. Обсуждение продолжится сегодня.

В Кремле заявили, что российские компании не будут поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен, поскольку подобные действия противоречат принципам рыночных отношений.

Сегодня, 25 ноября, баррель Brent стоит $85,65. Трейдеры ожидают заседания ОПЕК+ на котором альянс может сократить квоты на добычу, чтобы удержать цену выше $90 за баррель. Сильнее всех на рынок оказывает коронавирусная ситуация в Китае.

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