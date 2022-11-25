Киевские каратели обстреляли территорию ЛНР из РСЗО HIMARS
Боевики ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР из РСЗО HIMARS
Луганск,
25 ноября 2022, 08:13 — REGNUM Киевские каратели за сутки трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщили 25 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Со стороны ВФУ зафиксировано три обстрела по н. п. Стаханов, Сватово, Сосновый (Сватовского района) с применением американской РСЗО M142 HIMARS», — говорится в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что всего было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS и 14 снарядов калибра 155 мм. В результате обстрела в Сватове ранена женщина.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.