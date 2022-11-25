Боевики ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР из РСЗО HIMARS

Луганск, , 08:13 — REGNUM Киевские каратели за сутки трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщили 25 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«Со стороны ВФУ зафиксировано три обстрела по н. п. Стаханов, Сватово, Сосновый (Сватовского района) с применением американской РСЗО M142 HIMARS», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS и 14 снарядов калибра 155 мм. В результате обстрела в Сватове ранена женщина.