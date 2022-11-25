На сайте Минобороны открылся раздел, посвященный 80-летию эскадрильи «Нормандия-Неман»

Москва, , 08:13 — REGNUM Раздел, который посвящён 80-летию со дня образования авиаэскадрильи «Нормандия-Неман», открылся на сайте Минобороны России. Об этом 25 ноября сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Летчики французского полка «Нормандия — Неман»

«На основе документов из фондов ЦАМО (Центрального архива Минобороны) РФ Минобороны России запускает мультимедийный раздел «Нормандия-Неман: в небесах мы сражались одних», посвященный 80-летию со дня образования легендарной авиаэскадрильи. В проекте опубликованы архивные материалы 1942–1945 годов, в которых рассказывается об истории формирования «Нормандии», — говорится в сообщении.

При этом в новом разделе размещены соглашение о создании французской эскадрильи в рядах ВВС Красной армии, переписка представителей армейского советского руководства и Военной миссии «Сражающейся Франции», а также материалы о лётной подготовке в ССР и боевой работе французских летчиков-истребителей и выписки из личных дел пилотов, ставших Героями Советского Союза.

Кроме того, в нём имеются отчёты о некоторых боях эскадрильи и схемы некоторых боев, также можно узнать, как французские личики прибыли в Советский Союз и какое они произвели впечатления на своих коллег из СССР, и откуда появилось название полка.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны лётчики эскадрильи «Нормандия-Неман» совершили свыше 5,2 тысячи боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбив ходе них 273 и повредили 50 самолётов немецкой нацисткой армии.