Москва, 25 ноября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Раздел, который посвящён 80-летию со дня образования авиаэскадрильи «Нормандия — Неман», открылся на сайте Минобороны России. Об этом 25 ноября сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Летчики французского полка «Нормандия — Неман»

«На основе документов из фондов ЦАМО (Центрального архива Минобороны) РФ Минобороны России запускает мультимедийный раздел «Нормандия — Неман»: в небесах мы сражались одних», посвященный 80-летию со дня образования легендарной авиаэскадрильи. В проекте опубликованы архивные материалы 1942–1945 годов, в которых рассказывается об истории формирования «Нормандии», — говорится в сообщении.

При этом в новом разделе размещены соглашение о создании французской эскадрильи в рядах ВВС Красной армии, переписка представителей армейского советского руководства и Военной миссии «Сражающейся Франции», а также материалы о лётной подготовке в СССР и боевой работе французских летчиков-истребителей и выписки из личных дел пилотов, ставших Героями Советского Союза.

Кроме того, в нём имеются отчёты о некоторых боях эскадрильи и схемы некоторых боев, также можно узнать, как французские личики прибыли в Советский Союз и какое они произвели впечатления на своих коллег из СССР, и откуда появилось название полка.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны лётчики эскадрильи «Нормандия — Неман» совершили свыше 5,2 тысячи боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили в ходе них 273 и повредили 50 самолётов немецкой нацистской армии.