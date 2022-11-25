Москва, 25 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Рубль 24 ноября немного укрепился к доллару и подешевел к евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,05%, до 60,67 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,79%, до 63,20 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Рубль несколько дней формирует v-образные модели. В первой половине дня дорожает, а перед закрытием торгов ослабляется. Активность трейдеров на локальном валютном рынке и Форекс оставалась низкой из-за Дня благодарения в США. В связи с этим биржи в стране не работали.

Индекс доллара упал до 105,54 пунктов и держится вблизи трехмесячных минимумов. Протоколы ФРС 1–2 ноября, опубликованные 23 ноября отразили, что большинство членов FOMC согласились с тем, что в скором времени придется замедлять темпы повышения ставок.

Сегодня, 25 ноября, компании — экспортеры уплачивают в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. После прохождения пика налоговых платежей на следующей неделе рубль останется без поддержки.

Баррель нефти марки Brent стоит $85,65. Нефтетрейдеры находятся в ожидании решения США и ЕС по потолку цен на российскую нефть. Все зависит от цены потолка.

Если значение потолка будет выше $65, то не стоит ожидать сильного подорожания цен на нефть. В этом случае рубль сохранит боковое движение в диапазоне 60,00–62,00 за доллар.

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