Хабаровск, 25 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. ВМС России провели испытания крылатых ракет «Калибр» в Японском море. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

Сообщается, что ракеты были выпущены с дизельно-электрической подлодки «Магадан» Тихоокеанского флота из подводного положения по морской и береговой целям.

Известно, что до проведения пусков подводная лодка скрытно вошла в заданный район.

В ведомстве отметили, что первая ракета уничтожила цель, имитирующую корабль условного противника, а вторая — цель, расположенную на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила 1000 км.

Напомним, в сентябре текущего года две атомные подлодки произвели пуски крылатых ракет по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника.

Читайте также: Две атомные подлодки выполнили пуски крылатых ракет в районе Севморпути