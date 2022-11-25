Полиция во Владивостоке проводит проверку информации о стрельбе

Владивосток, , 08:06 — REGNUM Проверку после появления в социальных сетях видеозаписи со стрельбой из окна жилого дома проводят сотрудники полиции во Владивостоке. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Стрельба Lisa Roe

Уточняется, что проверка проводится по факту видеозаписи, появившейся в сети интернет. На видео неизвестный мужчина стреляет из окна из предмета, похожего на оружие. По словам самого мужчины на видеозаписи, он использует при стрельбе боевые патроны. Мотивы стрелявшего остались неизвестными

Сотрудники полиции определили место, где производилась стрельба и уже выехали с проверкой. Личность героя видеозаписи устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на севере Москвы при стрельбе был ранен мужчина.

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