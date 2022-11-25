Зеленский заявил о готовности к «возвращению» Крыма невоенным путем

Киев, , 08:06 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие захват Киевом российского Крыма невоенным путем.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым (так в Киеве называют попытку захвата российского Крыма) невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», — сказал он в интервью Financial Times.

Глава киевского режима также допустил, что возможные переговоры с Москвой заморозят конфликт, «это вопрос времени, когда боевые действия возобновятся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим настроен не на прекращение военных действий и перемирие, а на дальнейшую эскалацию конфликта.

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