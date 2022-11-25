Киев, 25 ноября 2022, 08:06 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие захват Киевом российского Крыма невоенным путем.
Глава киевского режима также допустил, что возможные переговоры с Москвой заморозят конфликт, «это вопрос времени, когда боевые действия возобновятся».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим настроен не на прекращение военных действий и перемирие, а на дальнейшую эскалацию конфликта.
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