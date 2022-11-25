Губернатор Владимирской области согласовал кандидатуры своих заместителей в региональном парламенте

Владимир, , 08:26 — REGNUM Все семеро кандидатов на должности заместителей губернатора Владимирской области, которые до 24 ноября числилось временно исполняющими обязанности, успешно прошли согласование в парламенте региона. Формирование ближайшего окружения владимирского губернатора Александра Авдеева можно считать завершённым.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев Заксобрание Владимирской области

Как пояснили в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области, некоторые врио первых замов и заместителей главы области хорошо знакомы депутатам. Например, кандидатура Александра Ремиги уже была согласована при прежнем губернаторе. Однако после избрания нового главы региона, эту процедуру, согласно закону, необходимо повторить, и, до согласования с парламентариями вице-губернаторы были лишь временно исполняющими обязанности.

«Те кандидаты — уже, по сути, члены команды, которую я представлю — уже достаточно известны, совсем уж новичков нет. Со всеми удалось познакомиться за время их работы — примерно за год. Практически обо всех уже наверняка у депутатов сложилось собственное мнение — об их профессионализме, качестве работы и о способах достижения результатов, решения задач, которые мои коллеги ставят перед собой», — пояснил Александр Авдеев.

По словам спикера заксобрания Владимира Киселёва (фракция «Единая Россия»), все кандидаты предварительно прошли согласование на каждом комитете парламента и во фракциях, а пожелания в их адрес были высказаны заранее:

«Поэтому сегодня, скажем так, подвели итог той большой работе, которая велась по согласованию заместителей губернатора».

Спикер Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев (фракция «Единая Россия»). Законодательное собрание Владимирской области

Александр Ремига, Дмитрий Лызлов, Константин Баранов и Владимир Куимов продолжат работу по своим направлениям и, соответственно, будут курировать во Владимирской области экономическую, внутреннюю политику, социальную политику и здравоохранение, спорт, культуру, образование и молодежную политику.

Кроме того, среди заместителей губернатора появилось два новых для региона человека. Вопросами ЖКХ, энергетики, транспорта и строительства будет заниматься Сергей Волков (он пришел на смену Герману Елянюшкину, который с 1 ноября и теперь уже в качестве вице-губернатора возглавил представительство Владимирской области при Правительстве Российской Федерации в Москве), а Александр Максимов будет отвечать за сферу природопользования, экологии и лесного хозяйства.

Вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига Законодательное собрание Владимирской области

«Все они — люди знающие, опытные, вызывающие доверие, поэтому мы не увидели никаких препятствий в согласовании кандидатур. Мы считаем, что согласование кандидатур с Заксобранием — очень важный механизм поддержки губернатора и важный механизм взаимодействия между администрацией Владимирской области и Законодательным собранием. Потому что на таких мероприятиях, на встречах депутатов, заместителей губернатора и других должностных лиц вырабатываются очень важные направления развития нашего региона и поддержки наших граждан», — отметил председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв.

Губернатор Александр Авдеев выразил уверенность, что областное руководство ждет слаженная командная работа вместе с депутатами Заксобрания на благо общества и региона. Работать придется с полной выкладкой и взаимопониманием, поскольку нынешнее непростое время требует изменения подхода в решении многих задач.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования за Александра Авдеева отдали голоса 83,68% избирателей Владимирской области. В конце октября 2022 года глава региона продлил контракты четырём своим заместителям.

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