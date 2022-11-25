Москва, 26 ноября, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Второй из трёх запущенных на орбиту спутников, предназначенных для высокодетальной съёмки поверхности Земли, был списан Роскосмосом до того, как отслужил положенный гарантийный срок. Он был официально признан вышедшим из строя.

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По результатам проведённого специалистами госкорпорации анализа было принято решение о выводе «Ресурса-П» № 2 из состава российской орбитальной группировки космического аппарата, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. На орбите он пробыл немногим менее четырёх лет.

Напомним, сегодня, 26 ноября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что два из трёх спутников «Ресурс-П», числившихся в составе орбитального комплекса, не отработали положенный им пятилетний срок и вышли из строя. При этом первый запущенный аппарат, несмотря на выработанный гарантийный срок, оказался самым «выносливым».