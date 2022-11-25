Донецк, 25 ноября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка были обстреляны вооружёнными бандеровскими формированиями. Об этом 25 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 06:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущена четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 06:57 киевские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка.