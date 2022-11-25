Пекин, 25 ноября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Два патрульных корабля морской полиции Китая вошли в сорную территориальную зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом 25 ноября сообщило агентство Kyodo.

W3land.mlit.go.jp Остров Дяоюйдао (Сенкаку)

Уточняется, что утром 25 ноября в спорную зону вошли два судна, затем за ними проследовали два сторожевика. По данным агентства, один из кораблей был оборудован чем-то «похожим на автоматическую пушку».

Отмечается, что корабли Китая находятся в акватории Восточно-Китайского моря возле островов Сенкаку на протяжении 23 дней.

Напомним, спор между Китаем и Японией о принадлежности островов Сенкаку обострился в 2012 году, когда власти Японии объявили о выкупе территории островов у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. Такая тактика вызвала многочисленные акции протеста в Китае, а китайские суда периодически демонстративно курсируют возле спорной территории и заходят в прибрежную зону острова.