Компания Ford отзывает более 634 тысяч внедорожников из-за утечек топлива

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Американский производитель автомобилей Ford Motor отзывает более 634 тысяч внедорожников по всему миру из-за проблем с топливной форсункой, которые могут приводить к утечкам топлива и возгораниям, сообщается на сайте организации.

Ford (сс) Mike Mozart

Речь идет о моделях Bronco Sport и Escape, выпущенных с 2020 по 2023 годы. Все эти автомобили имеют 1,5-литровые трехцилиндровые двигатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Ford Motor ушел с российского рынка, продав свою долю в совместном предприятии Sollers Ford из-за санкций против РФ.

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