Вашингтон, 25 ноября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Американский производитель автомобилей Ford Motor отзывает более 634 тысяч внедорожников по всему миру из-за проблем с топливной форсункой, которые могут приводить к утечкам топлива и возгораниям, сообщается на сайте организации.

(сс) Mike Mozart Ford

Речь идет о моделях Bronco Sport и Escape, выпущенных с 2020 по 2023 год. Все эти автомобили имеют 1,5-литровые трёхцилиндровые двигатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Ford Motor ушел с российского рынка, продав свою долю в совместном предприятии Sollers Ford из-за санкций против РФ.