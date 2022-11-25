Мехико, 25 ноября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Генерал Национальной гвардии Мексики Исела Родригес, возглавляющий подразделение ведомства в штате Сакатекас, погиб при исполнении своих обязанностей, написала в своем микроблоге мексиканский министр безопасности Роса Исела Родригес.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Однажды в Мексике

Он был убит боевиками в ходе операции по борьбе с организованной преступностью. В ходе столкновения также пострадали четверо бойцов Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в штате Веракрус в Мексике неизвестными лицами был застрелен репортер и ведущий радиостанций AX Noticias и Es Amor Педро Пабло Камул.