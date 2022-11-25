Берлин, 25 ноября 2022, 07:18 — REGNUM Акция экологических активистов из движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) на летном поле берлинского аэропорта имени Вилли Брандта помешала нормальному функционированию воздушной гавани, сообщило агентство DPA.
Несколько протестующих приклеили себя к дорожному покрытию. Через час экоактивистов вывели с летного поля и работа аэропорта возобновилась.
Представитель воздушной гавани рассказал журналистам, что протестующие заняли на одну из второстепенных рулежных дорожек, которые отдалены от взлетно-посадочных полос.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в музее Барберини в немецком городе Потсдам (столица федеральной земли Бранденбург) представители Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена».
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